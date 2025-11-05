Kocaeli’de sahte yedek parça operasyonu: 15 milyon liralık malzeme ele geçirildi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, taklit oto yedek parça üretimi ve satışı yaptığı tespit edilen bir depoya operasyon düzenledi.

ELE GEÇİRİLENLER

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında 4 Kasım'da Kartepe ilçesi Köseköy Mahallesi’ndeki depoda yapılan aramalarda farklı otomotiv markalarına ait yaklaşık 15 milyon lira değerinde 38 bin 208 adet taklit araç parçası, 195 bin 705 adet koli ve etiket ile baskı ve etiketleme için kullanılan 15 makine ele geçirildi.

3 KİŞİ HAKKNDA SORUŞTURMA

Toplam 233 bin 928 parça ürünün ele geçirildiği operasyonda, iş yeri sahibi T.T. ile çalışanlar E.Y. ve M.N. hakkında "6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu'na muhalefet" suçundan soruşturma başlatıldı.