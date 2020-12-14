Kocaeli'de sokağa çıkan yaşlı adama ceza

Babasını 3 ay önce trafik kazasında kaybeden 5 yaşındaki torununun kahvaltıda sıcak ekmek isteğini kırmayan dede, sokağa çıkınca 3 bin 150 lira ceza yedi.

Kocaeli’de sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu gün 65 yaşındaki Erdoğan Erkul, torununa sıcak ekmek almak için dışarıya çıktı.

Annesiyle birlikte kalan torununun isteğini kırmayan dede, aldığı ekmekleri taksiyle götürmek istedi.

Yol üzerinde polis ekiplerinin denetimine yakalanan Erkul, izinsiz sokağa çıktığı için 3 bin 150 TL idari para cezası yedi.

“YİNE OLSA, YİNE ÇIKARIM”

Olayı anlatan Erkul, “Sabah torunum beni arayıp sıcak ekmek istedi. 'Sokağa çıkma yasağı var' dedim.' 'Olsun dede ben seni çok özledim, sıcak ekmek seviyorum, getirirsen çok sevinirim’ dedi. Biraz duygusal konuştu. Dedeyiz, illa bir burukluk oluyor. Fırından ekmek yeni çıkıyordu aldım ve çıktık yola. O anda yolda denetime denk geldik. Tabi ki çıkmamamız gerekiyordu. Biliyorduk böyle olacağını ama torun da isteyince dayanamadım. İki ekmek 3 bin 150 TL’ye mal oldu. Yine olsa, yine çıkarım. Neticelerini göze alarak çıktık. Kurallara elimizden geldiğince uymaya çalışıyoruz. Babası başında olsa umursamazsın ama 2 buçuk ay önce babasını bir motosiklet kazasında kaybettik. Almasam içim de ukde kalır. İnşallah bir daha böyle bir şey olmaz üzgünüm.” dedi.