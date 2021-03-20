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    Kocaeli'de süt fabrikasında yangın: 200 güvercin telef oldu

    Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir süt ve süt ürünleri fabrikasında çıkan yangında, çatıda beslenen 200 güvercin telef oldu.
    • İHA
    • 20.03.2021 - 05:38
    • Güncelleme : 20.03.2021 - 06:05
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    Kocaeli'de süt fabrikasında yangın: 200 güvercin telef oldu

    Kocaeli’nin Gebze ilçesine bağlı Pelitli Mahallesi Sanayi Caddesi üzerinde bulunan, süt ve süt ürünleri fabrikasında yangın çıktı.

    Kısa sürede büyüyen yangın, fabrikanın çatı kısmını sardı. Yangını fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

    ÇATIDA BESLENEN 200 GÜVERCİN TELEF OLDU

    Kısa süre sonra olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışma başlattı. Yangın ekiplerin müdahalesi ile kontrol altına alınarak söndürüldü.

    Kocaeli'de süt fabrikasında yangın: 200 güvercin telef oldu-Video

    Kocaeli de süt fabrikasında yangın: 200 güvercin telef oldu #1

    Yangında can kaybı ve yaralanan olmazken, fabrikada maddi hasar meydana geldi. Ekipler tarafından yapılan incelemelerde, fabrikadaki yaklaşık 200 güvercinin telef olduğu belirlendi.

    Kocaeli de süt fabrikasında yangın: 200 güvercin telef oldu #2

    GÜVERCİNLER İÇİN YAKILAN MUM, YANGINA NEDEN OLDU

    Ekipler tarafından yapılan ilk belirlemelere göre, yangının fabrika sahibinin çatı kısmında beslediği güvercinler için yaktığı mumun ahşap malzemeleri tutuşturması neticesinde çıktığı belirlendi.

    Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

    Kocaeli de süt fabrikasında yangın: 200 güvercin telef oldu #3

    Kocaeli de süt fabrikasında yangın: 200 güvercin telef oldu #4

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