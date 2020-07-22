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- Kocaeli'de trafik kazası: Aynı araçtaki 4 kişi öldü
Kocaeli'de trafik kazası: Aynı araçtaki 4 kişi öldü
Kandıra ilçesinde otomobil ile kamyonun çarpışması sonucu 4 kişi hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı.
- AA
- 22.07.2020 - 20:39
Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde D-605 kara yolunun Çakırcaali mevkisinde, sürücülerinin kimlikleri henüz belirlenemeyen iki araçtan, İzmit yönüne giden otomobil ile Kandıra istikametine seyreden kamyon çarpıştı.
4 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Otomobilde bulunan biri çocuk 4 kişi olay yerinde yaşamını yitirdi.
Aynı araçta bulunan yaralı bir çocuk ise Kandıra Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kazada ölen ve yaralananların kimliklerinin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.
Yolda ulaşım kontrollü sağlanıyor.