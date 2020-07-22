Kocaeli'de trafik kazası: Aynı araçtaki 4 kişi öldü

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Kandıra ilçesinde otomobil ile kamyonun çarpışması sonucu 4 kişi hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı.

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde D-605 kara yolunun Çakırcaali mevkisinde, sürücülerinin kimlikleri henüz belirlenemeyen iki araçtan, İzmit yönüne giden otomobil ile Kandıra istikametine seyreden kamyon çarpıştı.

4 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Otomobilde bulunan biri çocuk 4 kişi olay yerinde yaşamını yitirdi.

Aynı araçta bulunan yaralı bir çocuk ise Kandıra Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazada ölen ve yaralananların kimliklerinin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

Yolda ulaşım kontrollü sağlanıyor.