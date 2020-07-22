Dolar
6.8503
0.4369%
Euro
7.9241
0.7603%
Altın
1864.94
1.2558%
Borsa
118079.91
0.0321%
G. Altın
410.479
1.6517%
Bitcoin
64261.44
0.1948%
26ºC
İstanbul
Açık 26 C

    Kocaeli'de trafik kazası: Aynı araçtaki 4 kişi öldü

    Kandıra ilçesinde otomobil ile kamyonun çarpışması sonucu 4 kişi hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı.
    • AA
    • 22.07.2020 - 20:39
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    Kocaeli'de trafik kazası: Aynı araçtaki 4 kişi öldü

    Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde D-605 kara yolunun Çakırcaali mevkisinde, sürücülerinin kimlikleri henüz belirlenemeyen iki araçtan, İzmit yönüne giden otomobil ile Kandıra istikametine seyreden kamyon çarpıştı.

    4 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

    Otomobilde bulunan biri çocuk 4 kişi olay yerinde yaşamını yitirdi.

    Aynı araçta bulunan yaralı bir çocuk ise Kandıra Devlet Hastanesine kaldırıldı.

    Kazada ölen ve yaralananların kimliklerinin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

    Yolda ulaşım kontrollü sağlanıyor.

    Kocaeli'de trafik kazası: Aynı araçtaki 4 kişi öldü #1

    Kocaeli'de trafik kazası: Aynı araçtaki 4 kişi öldü #2

    Kocaeli'de trafik kazası: Aynı araçtaki 4 kişi öldü #3

    Görüş Bildir