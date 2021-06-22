Kocaeli'nin İzmit ilçesinde alkol aldıkları bina önüne idrarını yapan şahıslar ve kendisini uyaran bina sahipleri arasında tartışmada silah ve bıçaklar konuştu, 3 kişi yaralandı.

Saat 22.00 sıralarında İzmit Kemalpaşa Mahallesi Şahabettin Bilgisu Caddesi üzerinde bulunan 2 katlı binanın önünde meydana gelen olayda, Z.K. ve İ.A. adlı 2 arkadaş, iki katlı binanın önünde alkol almaya başladı.

ALKOLLÜ ŞAHISLAR, BİNANIN ÖNÜNE İDRARINI YAPTI

Alkol alan şahısların bina önüne tuvaletini yaptığını iddia eden bina sahiplerinden Yusuf B., şahısları uzaklaşmaları konusunda uyardı. Uyarı sonrasında şahıslar tartışmaya başlayan Yusuf B.’yi gören kardeşi Hasan B. de tartışmaya katıldı.

Kocaeli'de tuvalet yapma tartışmasında silah ve bıçak çekildi VİDEO

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1 KİŞİ DARP EDİLEREK, 1 KİŞİ SİLAHLA VURULARAK, 1 KİŞİ DE BIÇAKLANARAK HASTANELİK OLDU

Büyüyen tartışmanın arbedeye dönüşmesi sonrasında patlayan silahla Hasan B. ayağından yaralanırken, İbrahim A. karnından bıçaklanarak, Yusuf B. de darp edilerek yaralandı.

1 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Olayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralılardan İbrahim A. Kocaeli Devlet Hastanesine, Yusuf B. ve kardeşi Hasan B. ise Seka Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kavgaya karışan Z.K. ise polis ekiplerince gözaltına alındı.

YARALILARDAN BİRİNİN DURUMU AĞIR

Kavgada bıçaklanarak yaralanan İbrahim A.’nın durumunun ağır olduğu öğrenilirken, polis ekipleri olay hakkında inceleme başlattı.



















