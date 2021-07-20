Kocaeli'nde kaza: 4'ü çocuk 10 yaralı

Kartepe ilçesinde otomobil ile ticari aracın kavşakta çarpışması sonucu 4'ü çocuk 10 kişi yaralandı.

Ataevler Mahallesi Sapanca Yolu Caddesi'nde Akmeşe yönüne giden Ali G'nin kullandığı otomobil ile Cengiz Topel Caddesi'nde Köseköy istikametine giden ve sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen hafif ticari araç kavşakta çarpıştı.

BÖLGEYE EKİPLER SEVK EDİLDİ

Çarpışmanın şiddetiyle savrulan hafif ticari araç, kavşaktaki direğe çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerince hafif ticari araçtan çıkarılan 4'ü çocuk 8 yaralı ile yaralanan otomobil sürücüsü Ali G. ile aynı araçtaki E.D. 112 Acil Servis ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Yaralılardan birinin sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Ulaşıma kapanan yol, kazaya karışan araçların çekilmesinin ardından yeniden açıldı.