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    Kocaeli'nde kaza: 4'ü çocuk 10 yaralı

    Kartepe ilçesinde otomobil ile ticari aracın kavşakta çarpışması sonucu 4'ü çocuk 10 kişi yaralandı.
    • AA
    • 20.07.2021 - 02:42
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    Kocaeli'nde kaza: 4'ü çocuk 10 yaralı

    Ataevler Mahallesi Sapanca Yolu Caddesi'nde Akmeşe yönüne giden Ali G'nin kullandığı otomobil ile Cengiz Topel Caddesi'nde Köseköy istikametine giden ve sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen hafif ticari araç kavşakta çarpıştı.

    BÖLGEYE EKİPLER SEVK EDİLDİ

    Çarpışmanın şiddetiyle savrulan hafif ticari araç, kavşaktaki direğe çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

    İtfaiye ekiplerince hafif ticari araçtan çıkarılan 4'ü çocuk 8 yaralı ile yaralanan otomobil sürücüsü Ali G. ile aynı araçtaki E.D. 112 Acil Servis ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı.

    Yaralılardan birinin sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

    Ulaşıma kapanan yol, kazaya karışan araçların çekilmesinin ardından yeniden açıldı.

    Kocaeli nde kaza: 4 ü çocuk 10 yaralı #1

    Kocaeli nde kaza: 4 ü çocuk 10 yaralı #2

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