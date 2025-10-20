Kokarca böcekleri bir daha gelmeyecek: Kapı ve pencerelere sıkmak yetiyor

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Karadeniz ve Marmara Bölgesi’nde son dönemde artan kokarca böceği istilası vatandaşları endişelendirdi.

Küçük boyutlu bu böcekler, barınak bulmak için evlere ve dairelere sızıyor.

Uzmanlar, kokarca böceklerinin insanlar için doğrudan zararlı olmasa da dişilerinin hızla çoğalmasıyla ciddi bir istilaya yol açabileceğini belirtiyor.

Peki, bu kokarca böceklerinden korunmak ve evinizi güvence altına almak için neler yapılabilir?

KOKARCA BÖCEKLERİNE KARŞI PRATİK ÇÖZÜM

Uzmanlar, sirke ve bulaşık deterjanı karışımıyla hazırlanan basit bir spreyin kokarca böceklerini evden uzak tutmada etkili olduğunu belirtiyor.

120 ml sirke, 240 ml su ve 60 ml bulaşık deterjanını bir sprey şişesinde karıştırın.

Karışımı kapı çatlakları, pencere çerçeveleri ve diğer giriş noktalarına sıkın.

Bu doğal karışım, böceklerin eve girişini engelleyerek sorunlu alanları güvenli hale getiriyor.