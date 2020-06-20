Bakan Akar ve komutanlar, Pençe-Kalkan şehidini uğurladı

Bakan Akar ve komutanlar, Pençe-Kalkan şehidini uğurladı

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Pençe-Kaplan Operasyonu’nda şehit düşen Piyade Uzman Onbaşı Ömer Kahya’nın cenazesi, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve TSK komuta kademesinin katıldığı törenin ardından memleketine gönderildi.

Pençe-Kaplan Operasyonu bölgesinde çıkan çatışma sonucunda şehit olan Ömer Kahya için Şırnak 23. Piyade Tümen Komutanlığı'nda tören düzenlendi.

Bakan Akar ve komutanlar, Pençe-Kalkan şehidini uğurladı VİDEO



KOMUTA KADEMESİ TAM KADRO TÖRENE KATILDI

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar , Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal, 2. Ordu Komutanı Korgeneral Sinan Yayla ile Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan, Kahya'nın silah arkadaşları ve diğer yetkililerin katıldığı tören, şehit uzman onbaşının cenazesinin katafalka taşınmasıyla başladı.

KAHRAMANMARAŞ'TA TOPRAĞA VERİLECEK

Saygı duruşunun ardından Kahya’nın özgeçmişinin okunduğu törende, edilen dua sonrasında Kahya’nın cenazesi silah arkadaşlarının omuzlarında helikoptere taşındı.



Şehit Uzman Onbaşı Kahya memleketi Kahramanmaraş’ta son yolculuğuna uğurlanacak.