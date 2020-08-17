Konut satışları temmuzda yüzde 124,3 arttı

Konut satışları, temmuzda bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 124,3 arttı. Geçen ay Türkiye genelinde 229 bin 357 adet konut satıldı.

Türkiye'de kamu bankaları konut kredisi kampanyası ile ülke genelinde, konut satışlarında çok büyük oranda dönemsel artış yaşandı. Faiz oranlarının düşmesi ile vatandaşlar konut yatırımlarına yoğun ilgi gösterdi.

Türkiye genelinde konut satışları 2020 Temmuz ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde124,3 artarak 229 bin 357 oldu.

İSTANBUL ZİRVEDE

Konut satışlarında, İstanbul 39 bin 432 konut satışı ve yüzde 17,2 ile en yüksek paya sahip oldu. Satış sayılarına göre İstanbul’u, 26 bin 885 konut satışı ve yüzde 11,7 pay ile Ankara, 15 bin 614 konut satışı ve yüzde 6,8 pay ile İzmir izledi. Konut satış sayısının en düşük olduğu iller sırasıyla 19 konut ile Hakkari, 30 konut ile Ardahan ve 74 konut ile Şırnak oldu.

Türkiye genelinde 2020 Temmuz ayında ipotekli konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 900,6 artış göstererek 130 bin 721 oldu. Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı yüzde 57,0 olarak gerçekleşti. İpotekli satışlarda İstanbul 24 bin konut satışı ve yüzde 18,4 pay ile ilk sırayı aldı. İpotekli konut satışının en az olduğu il 7 konut ile Hakkari oldu.

DİĞER SATIŞ TÜRLERİ SONUCUNDA 98 BİN 636 KONUT EL DEĞİŞTİRDİ

Diğer konut satışları 2020 Temmuz ayında Türkiye genelinde bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde10,6 artarak 98 bin 636 oldu. Diğer konut satışlarında İstanbul 15 bin 432 konut satışı ve yüzde 15,6 pay ile ilk sıraya yerleşti. İstanbul’daki toplam konut satışları içinde diğer satışların payı yüzde 39,1 oldu. Ankara 8 bin 961 diğer konut satışı ile ikinci sırada yer aldı. Ankara’yı 5 bin 837 konut satışı ile İzmir izledi. Diğer konut satışının en az olduğu il 12 konut ile Hakkari oldu.

İLK DEFA SATILAN KONUT SAYISI YÜZDE 74,5 ARTTI

Türkiye genelinde ilk defa satılan konut sayısı 2020 Temmuz ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 74,5 artarak 67 bin 937 oldu. Toplam konut satışları içinde ilk satışın payı yüzde 29,6 oldu. İlk satışlarda İstanbul 10 bin 429 konut satışı ve yüzde 15,4 ile en yüksek paya sahip olurken, İstanbul’u 6 bin 355 konut satışı ile Ankara ve 4 bin 524 konut satışı ile İzmir izledi.

İKİNCİ EL KONUT YÜZDE 155 ARTTI

Türkiye genelinde ikinci el konut satışları 2020 Temmuz ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 155,0 artış göstererek 161 bin 420 oldu.

İkinci el konut satışlarında İstanbul 29 bin 3 konut satışı ve yüzde 18,0 pay ile ilk sıraya yerleşti.

İstanbul’daki toplam konut satışları içinde ikinci el satışların payı yüzde 73,6 oldu. Ankara 20 bin 530 konut satışı ile ikinci sırada yer aldı. Ankara’yı 11 bin 90 konut satışı ile İzmir izledi.

BERAT ALBAYRAK, KONUT SATIŞLARINI DEĞERLENDİRDİ

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak da inşaat sektörünün hareketliliğine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Twitter hesabından paylaşım yapan Berat Albayrak, 250 alt sektörü harekete geçiren inşaat sektöründeki hareketlenmeler ile konut satışlarının temmuz ayında tüm zamanların en iyi rakamlarına ulaştığını aktardı.

"BANKALARIMIZA TEŞEKKÜR EDİYORUM"

Bakan Berat Albayrak'ın açıklamalarında şu ifadeler yer aldı:

"250 alt sektörü harekete geçiren inşaat sektörü hareketlenmeye devam ediyor. Konut satışları Temmuz'da tüm zamanların en iyi rakamlarına ulaşarak tarihi rekor kırdı. Vatandaşlarımızın ev sahibi olması noktasında kamu bankalarımızın payı büyük. Bankalarımıza teşekkür ediyorum."