Konya-Aksaray yolunda feci kaza: 1 ölü, 1 yaralı

Konya-Aksaray karayolunda Aksaray istikametine seyir halinde olan A.D. idaresindeki 34 BVF 705 plakalı tır ile aynı yönde seyir halinde olan H.S. (32) yönetimindeki biçerdöver çarpıştı.

SÜRÜCÜ YAŞAMINI YİTİRDİ

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinde biçerdöver sürücüsü H.S. olay yerinde hayatını kaybettiği belirlenirken, tır sürücüsü yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Ekiplerin olay yerindeki incelemesinin ardından kazaya karışan araçlar olay yerinden kaldırıldı.

Kazayla ilgili tahkikat sürüyor.