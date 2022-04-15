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    Konya'da 10 metre çapında yeni obruk oluştu

    Konya'nın Karatay ilçesinde 10 metre çapında ve yaklaşık 40 metre derinliğinde yeni bir obruk oluştu.
    • 15.04.2022 - 03:30
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    Konya'da 10 metre çapında yeni obruk oluştu

    Konya'nın Karatay ilçesine bağlı İsmil Mahallesi'nde yaşayan bir çiftçi, çalışmak için tarlasına gittiğinde obrukla karşılaştı.

    Çiftçinin ihbarı üzerine bölgeye gelen Konya İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri, çevrede güvenlik önlemi aldıktan sonra incelemelerde bulundu.

    10 metre çapında, 40 metre değinliğinde obruk

    AA'nın haberine göre; AFAD ekipleri obruğun 10 metre çapında ve yaklaşık 40 metre derinliğinde olduğunu tespit etti.

    Bölgede obruklar daha çok Karapınar ilçesinde görülüyordu.

    Konya da 10 metre çapında yeni obruk oluştu #1

    Konya da 10 metre çapında yeni obruk oluştu #2

    Konya da 10 metre çapında yeni obruk oluştu #3

    Konya da 10 metre çapında yeni obruk oluştu #4

     


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