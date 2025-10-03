Konya'da 19 kiloluk dev mantar şaşkınlığı

Konya'nın Taşkent ilçesine bağlı Avşar Mahallesi’nde yaşayan İbrahim Kostak, yaylada yürüyüş yaptığı sırada yerde büyük beyaz bir cisim gördü. İlk bakışta taş sandığı cismin aslında dev bir mantar olduğunu anlayınca büyük şaşkınlık yaşadı.

19 KİLO AĞIRLIĞINDA

Kostak, bulduğu mantarı köye getirerek markette tarttırdı. Teraziye konulan mantarın yaklaşık 19 kilo geldiği görülünce, hem Kostak hem de çevredekiler hayrete düştü.

"ÖNCE TAŞ SANDIM"

İbrahim Kostak, karşılaştığı manzarayı şu sözlerle anlattı:

"Önce taş sandım. Yaklaştıkça büyüklüğüne inanamadım. Böylesini ilk kez görüyorum. Tartınca 19 kilo geldiğini görünce daha da şaşırdım."

GÖRENLER ŞAŞIRIYOR

Şekli ve büyüklüğüyle dikkat çeken mantar, kısa sürede mahalle halkının merak konusu oldu. Özellikle çocukların yoğun ilgi gösterdiği mantar, cep telefonlarıyla fotoğraflanarak sosyal medyada paylaşıldı.

YÖREDE "ŞAKKULAK" OLARAK BİLİNİYOR

Mahalle sakinleri, yörede “Şakkulak” adı verilen bu mantar türünün genellikle ilkbaharda görüldüğünü belirtti. Ancak böylesine büyük bir örneğe rastlamanın son derece nadir olduğunu ifade ettiler.