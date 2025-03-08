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İHA

Konya'da başıboş sokak köpekleri bir kez daha dehşet saçtı.

Kontrolsüz şekilde çoğalan ve saldırganlaşan sokak köpekleri bir can daha aldı.

Saat 18.30 sıralarında merkez Karatay ilçesi Başak Mahallesi Zübeyir Sokak'ta, Suriye uyruklu Rana El Selci isimli 2 yaşındaki kız çocuğu ailesi ile birlikte bir yakınlarına iftara geldi.

10 KÖPEĞİN SALDIRISINA UĞRADI

Burada iftar saati öncesi çocuklar sokakta oynadığı esnada Rana El Selci diğer çocukların yanından ayrıldı. Bir süre sonra çocuğa yaklaşık 10 köpek saldırdı.

Çocuk çevredeki vatandaşlar tarafından boş arazide kanlar içinde hareketsiz bulunurken, ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

KÜÇÜK ÇOCUK HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık ekipleri tarafından çocuğun hayatını kaybettiği belirlenirken, durum aileye haber verildi. Çocuğun cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Konya Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

"O ÇOCUĞUN HALİ BENİ ÇOK ETKİLEDİ"

Olayın yaşandığı Başak Mahallesi'nin muhtarı Ramazan Dayan şöyle dedi:

"Olayı öğrenince çok üzüldüm. Allah ailesine sabır versin. Bizler de tedirgin olduk, çok üzüldük. Köpek zaten ülkemizin sorunu, bizim mahalleyle alakalı değil. Belediyeler düzenli olarak topluyor ama bizim sıkıntımız kenardan sürekli köpek geliyor. Ben hala olayın şokundayım, hala titriyorum. O çocuğun hali beni çok etkiledi"

Olayla ilgili tahkikat sürüyor.