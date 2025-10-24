Konya'da 24 kiloluk şeker pancarı şaşkınlığı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Konya'nın Karapınar ilçesi Kayalı Mahallesi’ndeki Tilkili Yaylası’nda pancar ekimi yapan çiftçiler, hasat sırasında beklenmedik büyüklükte pancarlarla karşılaştı.

PANCARLAR 24 KİLOYA ULAŞTI

Yaklaşık 120 dekarlık tarlasında pancar hasadı yapan Abdullah Küçükdurmuş, bazı pancarların ağırlığının 24 kiloya kadar çıktığını gördü. Bu durum, hem kendisini hem de tarlayı ziyaret edenleri şaşırttı.

BOŞLUKLAR VE HAVA ŞARTLARI BÜYÜTTÜ

Yıllardır pancar ekimi yaptığını belirten Küçükdurmuş, “Pancarlarımız normalde 9-10 kilo olurken, bu yıl 24 kilo olmuş. Bahardaki rüzgar, yağış ve seller nedeniyle bazı alanlarda boşluklar oluştu. Bu boşluklar ve hava şartları pancarların normalden büyük olmasına yol açtı.” dedi.

Küçükdurmuş, tarlasının 120 dekarlık alanında özellikle 20 dekarlık boşluklu bölgelerde pancarların bu şekilde büyüdüğünü açıkladı.