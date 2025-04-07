Konya'da 55 torun sahibi 103 yaşındaki adam hayatını kaybetti

İHA

Konya'nın Çumra ilçesi İçeri Çumra Mahallesi'nde nüfus kayıtlarına göre 1922 yılında dünyaya gelen Hasan Yaşar, şehirdeki eğitimini yarıda bırakarak mahallesine geri döndü.

Bir süre tarlalarda çalıştıktan sonra 1942 yılında da 3 yıl vatani görevini yapan Yaşar, askerlik görevinin ardından evlendi.

Yaşar, mahallede bulunduğu sırada muhtarlık ve belediye azalığı da yaptı.

YAŞAMINI YİTİRDİ

5 çocuğu ve 55 torunu bulunan 103 yaşındaki Hasan Yaşar, İçeri Çumra Mahallesi'ndeki evinde hayatını kaybetti.

Yaşar'ın cenazesinin İçeri Çumra Mahallesi'nde defnedileceği öğrenildi.