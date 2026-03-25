Konya’da ‘APP’ plakası krizi: 150 TL ek ücret davalık oldu

Konya’da tüpçülük yapan Furkan Baktemur (28), aracının kamuoyunda “APP” olarak bilinen plakasını değiştirmek için Karapınar Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası’na başvurdu. Ancak Baktemur ve yanında başvuran arkadaşı, odadan 150 TL “Hizmet bedeli” adı altında ek ücret talep edilmesiyle karşılaştı.

YASAL OLMADIĞINI ÖĞRENDİ, SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU

Baktemur, Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu ile görüştüklerinde ücretin yasal olmadığını öğrendi. Plakalarını teslim almak için tekrar odaya gittiklerinde görevliler, ücreti yasal gösterme girişiminde bulundu. Bunun üzerine Baktemur ve arkadaşı, delillerle birlikte Konya Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu.

Furkan Baktemur, “150 TL küçük bir miktar olabilir ama yasal olmayan bu paranın başkalarından da alınmaması için hukuki mücadele başlattık.” dedi.

AVUKATTAN AÇIKLAMA: HUKUKA AYKIRI

Baktemur’un avukatı Hasan Yılmaz, “Müvekkilimiz resmi işlemlerini noter üzerinden halletmiş, gerekli masrafları ödemiştir. Ancak Karapınar Şoförler Odası ek ücret talep etmiş, bu hukuka aykırı bir uygulamadır. Sürecin sonuna kadar takipçisi olacağız.” ifadelerini kullandı.

ODA: ÜCRET KALİTELİ BOYA İÇİN ALINDI

Karapınar Şoförler ve Otomobilciler Odası’ndan bir yetkili ise, ücretin plaka basımında kullanılan deforme olmayan kaliteli boya nedeniyle alındığını ve makbuzunun kesildiğini belirtti. Standart boyalı plaka isteyenlerden ücret alınmadığı ifade edildi.