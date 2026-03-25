Diyarbakır’da baharın müjdecisi çiçek açtı: Koparmanın cezası 577 bin lira

Diyarbakır’da doğanın en dikkat çekici bitkilerinden biri olan ters laleler, baharın gelişiyle birlikte yeniden yüzünü göstermeye başladı.

Özellikle Çermik çevresinde açan bu özel bitkiler, hem görsel şölen sunuyor hem de biyolojik çeşitlilik açısından büyük önem taşıyor.

Her yıl mart ayında açan ve nesli tehlike altında bulunan ters laleler, Türkiye’nin zengin florasının en nadir örnekleri arasında yer alıyor.

Uzmanlara göre ülkede 40’tan fazla ters lale türü bulunurken, bunların büyük bölümünün endemik olması bu bitkilerin korunmasını daha da önemli hale getiriyor.

KOPARMANIN CEZASI 577 BİN LİRA

Doğal yaşamın önemli bir parçası olan bu özel bitkilerin koparılması yasak kapsamında değerlendirilirken, ihlal durumunda ciddi cezalar uygulanıyor.

Geçtiğimiz yıl belirlenen düzenlemeye göre ters lalelere zarar veren ya da koparan kişilere her bir çiçek için 577 bin TL’ye kadar idari para cezası kesilebiliyor.