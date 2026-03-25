Muğla Turnalı Sahili yeniden yeşilleniyor

Muğla’nın Menteşe ilçesinde 18 Ekim 2024’te başlayan orman yangınında zarar gören Turnalı sahilindeki alan, yeniden doğayla buluşturuluyor. Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, yangın sonrası bölgede rehabilitasyon çalışmalarını tamamlayarak, yanan alanları temizledi ve ağaçlandırma faaliyetlerini başlattı.

ORMAN HAFTASI KAPSAMINDA FİDAN DİKİMİ

Orman Haftası etkinlikleri çerçevesinde, Turnalı sahil bandındaki yanan alan için düzenlenen törene; Vali Yardımcısı Murat Sarı, protokol üyeleri, öğrenciler, denetimli serbestlik kapsamındaki hükümlüler, jandarma ve adliye personeli ile Uluslararası Gençlik Merkezi gönüllüleri katıldı. Bölge sakinleri de fidan dikiminde görev aldı.

"AĞAÇ SEVGİSİ GELECEĞE TAŞINMALI"

Törende konuşan Vali Yardımcısı Sarı, ağaçlandırma çalışmalarının yalnızca özel günlerle sınırlı kalmayacağını ifade ederek, Turnalı Mahallesi’nin kısa sürede eski yeşil örtüsüne kavuşması için çalışmaların süreceğini söyledi. Sarı, “Ağaçlar ve ormanlar, geleceğe bırakmamız gereken en önemli miras. Çocuklarımıza orman ve ağaç sevgisini aşılamalıyız.” dedi.

350 FİDAN TOPRAKLA BULUŞTU

Turnalı sahilinde düzenlenen etkinlik kapsamında 350 fidan dikilirken, Orman Haftası boyunca Muğla genelinde yaklaşık 28 bin fidanın toprakla buluşturulacağı açıklandı.