Konya’da cumaya gitti diye işten atılan çalışana sevindiren haber

Cuma namazına gittiği için akaryakıt istasyonundaki işine son verilen çalışan, konuyu yargıya taşıdı. Mahkeme, çalışanın cuma namazına gitmesinin anayasal hakkı olduğuna ve işe iadesine karar verdi.

Konya’nın Selçuklu ilçesindeki bir akaryakıt istasyonunda çalışan Mehmet Yetkin (40), birkaç kez cuma namazına gidince uyarı aldı.

Yetkin, görev tanımına ve iş yeri kurallarına aykırı davrandığı gerekçesiyle de 2021 yılı Temmuz ayında işten çıkartıldı.

Mehmet Yetkin, konuyu yargıya taşıdı.

Mahkeme ‘anayasal hakkıdır’ dedi

Konya 1’inci İş Mahkemesi’nde görülen davada heyet, Mehmet Yetkin’in cuma namazına gitmesinin anayasal hakkı olduğuna ve işe iadesine karar verdi.

Şirket, kararı istinaf mahkemesine taşıdı.

“Namazdayken beni birkaç kez aradı”

DHA'ya konuşan ve kararı sevinçle karşıladığını belirten Mehmet Yetkin, “Ben öğle arası cuma namazı için izin istedim. İş yerini terk edemeyeceğimi söylediler. Kur’an-ı Kerim’e baktım Allah’ın emri. Ben de cuma namazına gittim, uyarı aldım. Yine gittim, yine uyarı aldım.

Yine bir hafta cumaya hazırlanırken, tesis müdürü geldi denetledi. Cumaya gittikten sonra tekrar gelmiş. Namazdayken beni birkaç kez aradı. Telefonda azarladı. ‘İş yerini terk edemezsin’ gibi cümleler kurdu. Bana uyarı verdi ve imzalamamı istedi. Bana buraya ayak basma, gibi şeyler söyledi. Sonra idari izin verdiler.

“İnsanlar özgürlüklerinden fedakarlık yapamaz”

İhtarname gönderdiler ve uyarıda bulundular. 2,5 ay sonra da işten çıkardılar. Ben mahkemeye müracaat ettim. Mahkemede de karar çıktı ve işe iadem kabul edildi. Karşı taraf bunu istinaf mahkemesine götürdü.

Ben de bu kararı bekliyorum. Mahkeme bir karar verdiyse, bu da kesinleşirse emsal bir karar olacağını düşünüyorum. Bu kararı olumlu karşıladım. Anayasaya uygun bir karar verildi. İnsanlar özgürlüklerinden fedakarlık yapamaz. Anayasal bir hak, kanuni bir özgürlük.” dedi.