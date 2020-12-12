Kısıtlamanın başladığı ilk saatlerde, yasağı ihlal etmesi sonucu biri alkollü sürücü 2 kişiye 3 bin 150'şer TL para cezası kesildi. Ceza kesilen Yusuf B. ise polislere tepki gösterdi.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında, Türkiye genelinde saat 21.00 itibarıyla sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmaya başlandı.

Bu kapsamda Konya'nın Alaaddin Bulvarı’nda denetim gerçekleştiren polis ekipleri, kısıtlamanın ilk saatlerinde 55 ALP 71 plakalı otomobili durdurdu.

ALKOLLÜ SÜRÜCÜ VE ARKADAŞINA PARA CEZASI

Sokağa çıkma izni bulunmadığı belirlenen otomobil sürücüsü Cemal Ö. (27) ile yanında bulunan arkadaşı Yusuf B.'ye (30) kısıtlamayı ihlalden 3 bin 150'şer TL ceza kesildi.

Ayrıca, 0.93 promil alkollü olan sürücü Cemal Ö.'ye 1228 TL ceza kesilerek 6 ay süreyle ehliyetine el konuldu.

"İNŞALLAH ARABANIZ BOZULUR"

Oto tamircisi olduğu öğrenilen Yusuf B. ise polislere "İşten çıktık arkadaşımızın evine gidiyoruz. 2 günlük yasaktan dolayı evine gidiyoruz. Anlayış göstermenizi bekliyorum. Yalan söyleyecek bir durumum yok ağabey ne diyeyim ben sana şimdi. İnşallah arabanız bozulur da benim tamirhaneye gelmezsiniz ağabey, sana bu kadar söylüyorum." dedi.

Konya'da kısıtlamayı ihlal eden kişiden, polise: İnşallah arabanız bozulur VİDEO