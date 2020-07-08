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- Konya'da maskesiz polise yakalanan adam kendini tokatladı
Konya'da maskesiz polise yakalanan adam kendini tokatladı
Polisin denetimleri sırasında maske takmadığı için hakkında para cezası uygulanması için tutanak hazırlanan kişi, kendini tokatladı. Şahsa 900 lira ceza kesildi
- DHA
- 08.07.2020 - 15:37
İçişleri Bakanlığı’nın genelgesiyle bugün 81 ilde maske ve sosyal mesafe denetimi yapıldı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıkladığı koronavirüs vaka sayısı artan iller arasında yer alan Konya da denetlendi.
SİNİRLENİP KENDİNİ TOKATLADI
Polis, maske takmayan kişiler hakkında İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu karanını ihlal ettiği gerekçesiyle 900 lira idari para cezası uygulanması için tutanak hazırladı.
Denetim sırasında, maske takmadığı belirlenen bir kişi, polislere sinirlenip kendini tokatladı.
"SU İÇMEK İÇİN İNDİRDİM"
Maskesini çenesinin altında bulundurduğu gerekçesiyle cezai işlem uygulanan kişi de poşet içindeki su şişelerini göstererek, maskesini su içmek için indirdiğini öne sürerek tepki gösterdi. Cezayı uygulayan kadın komiser, “Toplum sağlığı için bunu yapıyoruz'' dedi.