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Konya'da maskesiz polise yakalanan adam kendini tokatladı

Konya'da maskesiz polise yakalanan adam kendini tokatladı

Polisin denetimleri sırasında maske takmadığı için hakkında para cezası uygulanması için tutanak hazırlanan kişi, kendini tokatladı. Şahsa 900 lira ceza kesildi