Euro
9.3498
-0.41%
Dolar
7.8165
-0.7%
Altın
448.91
-2%
Borsa
1.329
-1.02%
Bitcoin
132.243
0.09%
EXEN Coin
9.70
-0.91%
14ºC
İstanbul
Açık 14 C

    Konya'da oto yıkama dükkanında silahlı kavga

    Selçuklu ilçesinde, oto yıkama dükkanında iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
    • DHA
    • 27.11.2020 - 20:28
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    Konya'da oto yıkama dükkanında silahlı kavga

     

    Konya'nın merkez Selçuklu ilçesi Fatih Mahallesi Güçlüler Sokak'taki oto yıkama dükkanında ismi henüz belirlenemeyen 3 kişi, oto yıkama dükkanına gelerek aracını yıkatmak istedi.

    Bu sırada oto yıkama çalışanları ve gelen 3 kişi, arasında tartışma çıktı.

    RASTGELE ATEŞ ETTİ

    Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü.

    Müşteri olarak gelen 3 kişiden biri otomobildeki pompalı tüfeği alıp, rastgele ateş açtı.

    Şüpheliler olayın ardından kaçarken, tüfekten çıkan saçmalar Fatih Kiraz, Adnan Burak Küçükkurt ve Yavuz Keskin'e isabet etti.

    Konya da oto yıkama dükkanında silahlı kavga #1

    1 KİŞİ HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

    Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince yapılan kontrolde yaralılardan Yavuz Keskin'in hayatını kaybettiği belirlendi.

    Hastaneye kaldırılarak tedaviye alınan Fatih Kiraz ve Adnan Burak Küçükkurt'un ise sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi. Olaydan sonra çalışma başlatan polis, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

    Konya da oto yıkama dükkanında silahlı kavga #2

    Konya da oto yıkama dükkanında silahlı kavga #3

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir