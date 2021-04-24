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    Konya’da trafik kazası: 1’i çocuk 3 ölü 1 yaralı

    Konya'nın Cihanbeyli ilçesinde hafif ticari araç ile motosikletin çarpışması sonucu 2’si çocuk 3 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.
    • İHA
    • 24.04.2021 - 02:37
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    Konya’da trafik kazası: 1’i çocuk 3 ölü 1 yaralı

    Cihanbeyli Yunak yolu Bahçelievler Mahallesin'de Suriye uyruklu 4 kişilik ailenin bulunduğu motosiklet ile D.K. idaresindeki Volkswagen marka hafif ticari araç çarpıştı.

    KÜÇÜK ÇOCUK OLAY YERİNDE CAN VERDİ

    Kazada, Suriyeli ailenin küçük yaşlardaki bir çocuğu olay yerinde hayatını kaybederken, anne, baba ve bir çocuk da yaralandı. Kaza ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

     

    BABA VE BİR ÇOCUK DAHA HAYATINI KAYBETTİ

    Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan baba ve bir çocuk daha hastanede kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

    Yaralı anne ise tedavisinin yapılması için Konya’ya sevk edildi.

    Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

    Konya’da trafik kazası: 1’i çocuk 3 ölü 1 yaralı #1

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