Konya'da uyuşturucu operasyonu: 3 tutuklama

Konya'nın Seydişehir ilçesinde, emniyet ekiplerinin şüphelenmesi üzerine bir araçta arama yapıldı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler şüphelendikleri bir aracı durdurdu.
7 ADET UYUŞTURUCU TESPİT EDİLDİ
Araçta yapılan aramada peçetelere emdirilmiş 7 adet uyuşturucu madde ele geçirildi.
Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheliler Seydişehir Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi.
TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİLER
Şüpheliler 30 yaşındaki G.K. 30 yaşındaki F.G. ve 19 yaşındaki E.O. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
E.Ç. (17) adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı