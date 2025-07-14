Konya'da uyuşturucu operasyonu: 68 tutuklama

Yurt genelinde uyuşturucu tacirlerine geçit verilmiyor...

Bu kapsamda, Konya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 82 ayrı operasyon gerçekleştirildi.

ELE GEÇİRİLENLER

Yapılan operasyonlarda; 72 bin 814 adet uyuşturucu hap, 7 bin gram esrar, bin 102,5 gram metamfetamin, 615,09 gram sentetik kannabinoid, 41,92 gram eroin, 35 kök Hint keneviri, 23 adet ve toplamda 13 bin 132 kullanımlık peçeteye emdirilmiş sentetik kannabinoid, 10,35 gram kokain ve 9,25 gram bonzai hammaddesi ele geçirildi. Ayrıca uyuşturucu ticaretinde kullanılan 1 hassas terazi ve 2 ruhsatsız tabancaya el konuldu.

139 KİŞİ HAKKINDA İŞLEM YAPILDI

Operasyonlarda, uyuşturucu madde kullanmak ve ticaretini yapmak suçlarından toplam 139 şüpheli şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.

Şahıslardan 71'i ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, 9'u adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

68 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

51 şüpheli tutuklanarak cezaevine teslim edildi, 8 şüphelinin işlemleri ise devam ediyor.

Öte yandan, yapılan çalışmalarda uyuşturucu suçlarından aranan 30 şahıs yakalandı. Bunlardan 13'ü serbest bırakılırken, 17 şahıs ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Narkotik ekiplerinin çalışmaları sonrasında toplamda 68 şüpheli şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

"MÜCADELEMİZ KARALILIKLA DEVAM EDECEKTİR"

Emniyet yetkililerince yapılan açıklamada, "Gençlerimizi ve toplumumuzu zehirlemeye çalışan suç odaklarına karşı mücadelemiz kararlılıkla devam edecektir." ifadeleri kullanıldı.