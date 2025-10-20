Abone ol: Google News

Konya'da yalnız yaşayan adam evinde ölü bulundu

Konya’nın Kulu ilçesinde 52 yaşındaki şahıs, yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu.

Yayınlama Tarihi: 20.10.2025 01:28
Konya'da Yeni Mahalle’de bulunan 5 katlı binanın 2. katında yalnız yaşayan Enver Tırpan’dan (52) bir süredir haber alamayan yakınları durumu polise bildirdi.

EVİNDE HAREKETSİZ BULUNDU

İhbar üzerine adrese polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin kapıyı açmasının ardından içeri giren ekipler, Tırpan’ı hareketsiz halde buldu.

HAYATINI KAYBETTİĞİ ANLAŞILDI

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Enver Tırpan’ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Karaciğer rahatsızlığı bulunduğu öğrenilen Tırpan’ın cenazesi, polis ekiplerinin yaptığı incelemenin ardından otopsi için Kulu Bölge Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. 

