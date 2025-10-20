Konya'da yalnız yaşayan adam evinde ölü bulundu

- Konya'da yalnız yaşayan 52 yaşındaki Enver Tırpan, evinde ölü bulundu.
- Yakınlarının haber alamaması sonucu polis, sağlık ve itfaiye ekipleri eve yönlendirildi.
- Karaciğer rahatsızlığı olan Tırpan'ın cenazesi, otopsi için hastane morguna kaldırıldı.
AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.
Konya'da Yeni Mahalle’de bulunan 5 katlı binanın 2. katında yalnız yaşayan Enver Tırpan’dan (52) bir süredir haber alamayan yakınları durumu polise bildirdi.
EVİNDE HAREKETSİZ BULUNDU
İhbar üzerine adrese polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin kapıyı açmasının ardından içeri giren ekipler, Tırpan’ı hareketsiz halde buldu.
HAYATINI KAYBETTİĞİ ANLAŞILDI
Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Enver Tırpan’ın hayatını kaybettiği belirlendi.
Karaciğer rahatsızlığı bulunduğu öğrenilen Tırpan’ın cenazesi, polis ekiplerinin yaptığı incelemenin ardından otopsi için Kulu Bölge Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.