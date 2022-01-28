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    • Konya'daki 'Yalnız Dağcı', her kış mevsiminde ağaçlara elma asıp, kuşları besliyor

    Konya'daki 'Yalnız Dağcı', her kış mevsiminde ağaçlara elma asıp, kuşları besliyor

    KONYA'da Balcılar Köyü'nde yaşayan ve Toroslarda yaptığı tırmanışlarla 'Yalnız Dağcı' olarak bilinen Hasan Hüseyin Kahrıman, yaklaşık 20 yıldır her kış mevsiminde ağaçlara elma asıp, kuşları besliyor.
    • DHA
    • 28.01.2022 - 05:17
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    Konya'daki 'Yalnız Dağcı', her kış mevsiminde ağaçlara elma asıp, kuşları besliyor

    Konya'da inşaat ve fayans ustası Hasan Hüseyin Kahrıman (47), son günlerde ülke genelinde etkili olan kar yağışı nedeniyle Taşkent ilçesi Balcılar Köyü'ndeki dağlık alanlarda kuşların çok olduğu bölgelerdeki ağaç dallarına kendi elma bahçelerinden topladığı yaklaşık 70 kilo elmayı asarak, kuşları besliyor.

    Dağa yakın bir yerde elma bahçesi olan Kahrıman, kışı köyünde geçirdiğini, uzun yıllardır dağlarda tek başına gezdiği için 'Yalnız Dağcı' olarak adlandırıldığını söyledi.

    "SUYA DÜŞEN BİR YILANI KURTARDIKTAN SONRA, HAYAT KURTARMANIN ÇOK GÜZEL BİR DUYGU OLDUĞUNU ÖĞRENDİM"

    Çok eskiden çocukluk yaşlarda avcılık yaptığından bahseden Kahrıman, "Dağda bir gün  kalırken aşırı kar yağdı. Dışarı çıktığımda yüzlerce, belki binlerce kuşun kar üstüne yığılarak, birbirlerine dayanarak, açlık ve soğuktan öldüğünü gördüm. 14 yaşındaydım. Bu olay aklımdan hiç çıkmadı. 25 yaşlarında suya düşen bir yılanı kurtadıktan sonra  hayat kurtarmanın çok güzel bir duygu olduğunu öğrendim. Ondan sonra avı bıraktım. İyi ki de bırakmışım. Hayatın çok güzel, avcılığın çok kötü bir şey olduğunu o zaman anladım. Keşke insanlar bunu yapmasa. Neden, eskiden ben açtım, yiyecek ekmeği zor bulurduk ve biz o zaman yapardık avcılığı. Ama şimdi her şeyimiz var ve bunu yapmaya gerek duymuyorum" dedi.

    Konya daki Yalnız Dağcı , her kış mevsiminde ağaçlara elma asıp, kuşları besliyor #1

    "ÇEŞİT ÇEŞİT KUŞLAR, ELMA ASTIĞIM AĞAÇLARA GELİYORLAR"

    Yaklaşık 20 yıldır kış dönemi, bahçelerinde yetiştirdiği elmaları kuru ağaç dallarına astığını ve kuşların bu elmalarla beslendiğini belirten Kahrıman, "İnsanlar yem atıyor ama kar hızla üzerini kapatıyor. Bir çözüm üretmem gerektiğini düşündüm ve bazı ağaç dallarında eskiden kalma elmaları kuşların yediğini gördüm. Aklıma bu geldi. Kimsenin ulaşamayacağı ve kuşların özellikle çok olduğu yerlere gidip ağaçlara elmaları astım ve çeşit çeşit, benim bile hayatımda görmediğim kuşlar gelip elmaları yedi. 20 yıldır bunu yapıyorum ve çevremde de bu hızlı bir şekilde çoğaldı. Bütün insanlar elmaları takıyor çoluk çocuk, bundan mutlu oluyorum. Paylaşmayı insanlar çok öğrendi ve bundan da çok hoşnut oluyorlar" diye konuştu.

    Konya daki Yalnız Dağcı , her kış mevsiminde ağaçlara elma asıp, kuşları besliyor #2

    "AĞAÇ DALLARINA ŞU ANA KADAR 70 KİLO ELMA ASTIM"

    Kahrıman, son günlerdeki aşırı kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle köydeki ana su şebekelerinin donduğunu, birkaç gündür elektrik olmadığını da anlatarak, şunları söyledi: "Önce köyde donan şebekeleri kurtardık. Köyün su problemini çözdükten sonra da dağa çıkıp, ağaç dallarına şu ana kadar 70 kilo civarında elma astım. Ayrıca dağda da bir elma bahçem var, o ağaçlardaki elmaları da bilinçli olarak toplamadım. Şu anda kuşlar gelip yiyorlar, izliyorum, gayet de güzeller."

    Konya daki Yalnız Dağcı , her kış mevsiminde ağaçlara elma asıp, kuşları besliyor #3

    "ÇALILIKLAR ARASINA YEM ATMAYIN BU HAYVANLARI ÖLDÜRÜR, KAYALIK EĞMELERE YEM ATIN"

    Kahrıman, bulunduğu bölgedeki Toroslar'da ciddi sayıda kınalı kekliğin gece aniden bastıran kar yağışı nedeniyle çalılıklar içinde kalıp öldüklerini söyledi. Kınalı keklikleri kurtarmak için kayalıklara yakın yerlere yem attığını belirten Kahrıman, "Kayalık araziye kendini atan keklik kurtuluyor. Bu konuda Doğa Koruma ve Milli Parklar'ın halkı bilgilendirmesi lazım. İnsanlar araziye yem atıyor ama kar kapatıp gidiyor. Yol kenarlarına atıyorlar, bu kez de kaçak avcıların kurbanı oluyorlar veya araçlar çarpıp öldürüyor. Yaban hayvanları için yaşam alanlarında ve her türlü kar yağışına maruz kalmayan kayalık eğmelerine atmak yem atmak gerekir. Çalılıklar arasına kesinlikle yem atılmamalı, kış döneminde bu onların ölümüne neden olur" diye konuştu.

    Konya daki Yalnız Dağcı , her kış mevsiminde ağaçlara elma asıp, kuşları besliyor #4


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