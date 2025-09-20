Konya’dan Uşak’a rekor kazan: Dünyanın en büyük tarhanası pişti

Uşak Banaz doğumlu ve kariyerine 1992 yılında Uşak Kadastro Müdürlüğü’nde başlayan Ahmet Kurtuluş, Türkiye’nin konuştuğu bir başarıya imza attı.

Uzun yıllarını Konya’da geçiren Kurtuluş, burada lise ve üniversite eğitimini tamamladı, akademik görevlerde bulundu.

Teknik bilgi ve yönetim tecrübesini harmanlayarak ülke çapında ses getiren bir projeyi hayata geçirdi.

GUİNNESS REKORUNA GİDEN YOL: 33 BİN LİTRELİK KAZAN

Zeki Dursun'un haberine göre, Uşak Belediyesi Bilgi İşlem Müdürü olarak görev yapan Kurtuluş’un teknik liderliğinde Konya sanayisinde 33 bin litrelik dev bir tarhana kazanı üretildi.

Karıştırma mikserinden pişirme ocaklarına kadar tüm detayları özel tasarlanan bu dev kazan Uşak’a taşındı.

Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım’ın koordinasyonu ve büyük bir ekibin çalışmasıyla 30 bin 292 litre tarhana çorbası pişirilerek Guinness Dünya Rekorları Kitabı’na adını yazdırdı. Rekor, “Dünyanın En Büyük Tarhana Çorbası” dalında tescillendi.

KONYA SANAYİSİ “REKORLARIN ÜRETİM ÜSSÜ” OLDU

Tarhana kazanının ardından Afyonkarahisar’da düzenlenen bir başka rekor denemesinde kullanılan dev tava da yine Konya sanayisinde üretildi. Böylece Konya, arka arkaya iki büyük rekorun altyapısını sağlayarak “rekorların görünmeyen kahramanı” oldu.

AKADEMİK BİLGİ, TEKNİK VİZYON, ULUSAL BAŞARI

Selçuk Üniversitesi ve Konya Teknik Üniversitesi’ndeki görevleriyle teknik bilgisini pekiştiren Kurtuluş, projeye sadece yönetici değil, vizyoner bir lider olarak katkı sundu. En küçük ayrıntıya kadar çözüm üreten Kurtuluş, kazan tasarımına teknik bir ruh kazandırdı.

UŞAK’IN KÖKLERİ, KONYA’NIN TECRÜBESİ, TÜRKİYE’NİN GURURU

Uşaklı bir bürokrat olan Kurtuluş’un hikâyesi, yerelden çıkan bir ismin ulusal ve uluslararası başarıya ulaşabileceğini gösterdi. Yıllar sonra doğduğu şehre dev bir kazanla dönmesi ise kariyerinin sembolü oldu. Tarhana kazanı artık sadece bir yemek değil, şehirler arası iş birliğinin ve vizyonun sembolüne dönüştü.