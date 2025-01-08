Konya'dan Yeni Tescilli Lezzet: Konya Kifayesi

Yağmur Dinç

Etli ekmek, Mevlana böreği, bamya çorbası...

Gastronomide önde gelen şehirlerden biri olan Konya her geçen gün adından söz ettirmeye devam ediyor.

Konya yemekleri damaklara lezzet katarken, bir yemek daha coğrafi tescil aldı.

KONYA KİFAYESİ

Sosyal medya hesabından Konya Kifayesi'nin coğrafi işaret tescili aldığını duyuran Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, "Konya Kifayesi, coğrafi işaret tescili alarak şehrimizin 78. tescilli lezzeti oldu. Kadim mutfağımızı gelecek nesillere taşımaya ve dünyaya tanıtmaya devam edeceğiz. Hayırlı olsun'' ifadelerine yer verdi.

Konya mutfağının taze tatlısı olan Armut Kifayesi, sulu olarak servis edilen bir meyve tatlısıdır. Konya'da yetişen armutlarla yapılan bu tatlı, tarçın ve fındıkla servis edilir.