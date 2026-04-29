Kart borçları için son gün: Saat 18.00'e kadar...

Kredi ve kredi kartı borcunu ödemekte zorlanan vatandaşlar için devreye alınan yapılandırma sürecinde geri sayım başladı.

BDDK’nın 2026 yılı başında yürürlüğe aldığı düzenleme ile ihtiyaç kredisi ve kredi kartı borçlarına 48 aya kadar yapılandırma imkanı tanınmıştı.

Söz konusu uygulama için vatandaşlara 3 aylık başvuru süresi verilmişti.

BUGÜN SON

Bu kapsamda başvurular için belirlenen son tarih ise 29 Nisan 2026 olarak açıklandı.

Yapılandırmadan yararlanmak isteyen vatandaşların gün sonuna kadar bankalara başvuru yapması gerektiğini belirtiyor.

Sürenin dolmasıyla birlikte mevcut yapılandırma hakkı da sona eriyor.