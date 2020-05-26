İzmir’de, sahibi olduğu köpeğin diğer sokak köpeklerinin saldırısına uğradığını gören kadın, köpeklerin arasına daldı, canını hiçe sayarak köpeğini kurtardı.

İzmir'de Demet Y. isimli bir kadın, Ramazan Bayramı'nın birinci günü köpeğini tuvalet ihtiyacını karşılaması amacıyla dışarıya çıkardı.

Demet Y., daha sonra köpeğinin diğer sokak köpeklerinin saldırısına uğradığını gördü.

KÖPEKLERİN ARASINA DALDI

Canını hiçe sayan kadın, bir anda çok sayıda köpeğin arasına daldı.

Köpeğini kurtarmak için canını hiçe saydı VİDEO

DAKİKALARCA MÜCADELE VERDİ

Yerlerde sürüklenen kadın, köpeğini diğer köpeklerden kurtarmak için dakikalarca mücadele verdi. Bu sırada kendi de yaralanan kadın, dakikalar sonra boğulan köpeğini sokak köpeklerinden kurtarmayı başardı.

Demet Y., ağır yaralı köpeğini hemen bir veterinere götürdü.