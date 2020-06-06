Dolar
6.7653
0.1851%
Euro
7.6312
-0.3486%
Altın
1685.17
-1.694%
Borsa
110021.83
0.4426%
G. Altın
366.799
-1.4336%
Bitcoin
65788.56
-0.186%
29ºC
İstanbul
Bulutlu ve güneşli 29 C

    Korona şüphesiyle götürüldükleri hastaneden kaçtılar

    Tekirdağ'da, yaşları 18'den küçük 2 erkek arkadaş, koronavirüs şüphesiyle götürüldükleri hastaneden, pencereden atlayarak kaçtı. Polis, ikiliyi yolda yürürken buldu.
    • DHA
    • 06.06.2020 - 16:30
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et

    Korona şüphesiyle götürüldükleri hastaneden kaçtılar

    Tekirdağ'un Çorlu ilçesinde yaşayan yakınlarında koronavirüs teşhis edilince tedbir amaçlı Tekirdağ Devlet Hastanesi'ne götürülen yaşları 18'den küçük 2 arkadaş, tetkikleri yapılmadan, pencereden atlayarak kaçtı.

    Hastane yetkililerinin haber vermesi üzerine harekete geçen polis, ikiliyi yakalamak için çalışma başlattı.

    POLİS BULUP, HASTANEYE GÖTÜRDÜ

    Otogar ile kentin önemli noktalarında arama yapan polis, arkadaşları Baykallar mevkisindeki üst geçitte yakaladı. 2 arkadaşın çevresinde güvenlik önlemi alarak kimseyi yaklaştırmayan polis hemen ambulans istedi.

    İkili, gelen ambulans ile hastaneye götürüldü.

    Görüş Bildir