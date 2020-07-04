Koronavirüs salgınında Türkiye'de son durum tablosu

Türkiye'de koronavirüs salgınında son bir günde 1214 kişi daha iyileşti. Ölümcül virüs bugün 20 can aldı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, günün koronavirüs tablosunu Twitter hesabından paylaştı.

1154 YENİ VAKA TESPİT EDİLDİ

Bakan Koca'nın paylaştığı tabloya göre, Türkiye'de son 24 saatte 1154 kişiye koronavirüs tanısı konuldu, 20 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 204 bin 610, can kaybı 5 bin 206 oldu.

1214 KİŞİ DAHA SAĞLIĞINA KAVUŞTU

Son 24 saatte 1214 kişinin daha iyileşmesiyle korona tedavisi tamamlananların sayısı 179 bin 492 oldu.

"VAKALARIN AZALMA SEYRİ YAVAŞ"

Bakan Koca tabloyu, "İyileşen toplam hasta sayımız 180 bine yaklaştı. İyileşme sürecindeki hasta sayısı 20 bin civarında. Yoğun bakım hasta sayımızda, önceki günlerden devam eden bir artış var. Vakaların azalma seyri yavaş. Bugün iyileşenlerin sayısı yeni vakalardan 60 fazla." notuyla paylaştı.

AYRINTILAR GELECEK...