Koronavirüs tedavisi gördüğü hastanede teklif aldı

15 gündür Bitlis’in Tatvan ilçesinde tedavi gören genç kıza, erkek arkadaşı tarafından sürpriz evlilik teklifi yapıldı.

Kısa süre önce akrabası ve aynı zamanda kız arkadaşı olan Esra Akbay ile nişanlanan Sedat Akbay, evlilik hayalleri kurarken ikilinin mutluluğu koronavirüs engeline takıldı.

Nisan ayında sürpriz evlilik teklifi yapmaya hazırlanan, ancak yakın akrabalarının vefatı sebebiyle bunu bir süre ertelemek durumunda kalan Sedat Akbay, bu kez de nişanlısı koronavirüse yakalanınca hayalini gerçekleştiremedi.

SÜRPRİZ EVLİLİK TEKLİFİ

Nişanlısının moral ve motivasyonunu yüksek tutmak isteyen Sedat Akbay, ailesini ve arkadaşlarını da yanına alarak hastanenin yolunu tuttu.

Hastane yönetiminden gerekli izinleri alan Sedat Akbay, hazırlıklarını tamamlayarak pencereye çıkması için telefonla nişanlısını aradı. Sedat Akbay, daha sonra “Benimle evlenir misin Esram” yazılı pankart, balon ve maytaplarla pencereye çıkan nişanlısına evlilik teklifi yaptı. Sürpriz evlilik teklifi karşısında şaşkına dönen Esra Akbay, gözyaşlarına boğuldu.

KAĞIDA “EVET” YAZDI

Koronavirüsle mücadele ettiği bir süreçte hiç beklemediği bir sürprizle karşılaşan Esra Akbay, şaşkınlık ve heyecan içerisinde Sedat Akbay’ın evlilik teklifine kağıt üzerine yazıp pencereye doğru tuttuğu “Evet” ile karşılık verdi.

Genç çiftin mutlulukları gözlerinden okunurken, çevredekilerde alkışlarla mutluluklarına ortak oldu. Gerçekleştirilen sürpriz evlilik teklifi, Sedat Akbay’ın hemşireler aracılığıyla nişanlısına gönderdiği bir demek çiçeğin ulaştırılmasıyla sonlandı.

“HASTALIK MORAL VE MOTİVASYONLA AŞILIYOR”

Sedat Akbay, “Virüsten dolayı ne düzgün bir nişan ne de düğün yapabildik. Bu süreçte de yapmam gereken bir evlilik teklifi vardı. Ben de bunu bugün yaparsam daha iyi olur diye düşündüm. Bunun onun için moral ve motivasyon olacağını düşündüm. Çünkü bu hastalık büyük ölçüde moral ve motivasyonla aşılıyor. Ben de bundan dolayı gerekli izinleri alarak, böyle bir şey yapmaya kalkıştım. Allah tüm hastaların yardımcısı olsun.” diye konuştu.

“BÜTÜN ÖNLEMLER ALINDI”

Tatvan Devlet Hastanesinde görevli Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Dr. Emine Kübra Dindar Demiray ise hastaları Esra Akbay’ın moral ve motivasyonu için gelen teklifi kabul ettiklerini söyledi.

Hastanın yaklaşık 14 gündür hastanede tedavi gördüğünü dile getiren Demiray, “Hastamızın moral ve motivasyonunu artırmak amaçlı gelen evlilik teklifini kabul ettik. Kendisine erkek arkadaşı evlilik teklifi yaptı. Teklif sosyal izolasyon ve bütün önlemler alınarak yapıldı. Ben bu vesile ile iki çiftimize şimdiden mutluluklar diliyorum.” ifadelerini kullandı.