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    Koronavirüs tedbirleri Antalya'nın denizine yaradı

    Deniz trafiğinin, balıkçılık faaliyetlerinin ve insan aktivitesinin durdurulmasıyla Antalya'da, denizin rengi değişti.
    • İHA
    • 12.05.2020 - 16:45
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    Koronavirüs tedbirleri Antalya'nın denizine yaradı

    Antalya’da koronavirüs tedbirleri kapsamında girişlerin yasaklandığı dünyaca ünlü Konyaaltı sahili ve falezler kısmında deniz, kendini yeniliyor.

    Deniz suyunun berrak olduğu gözlenirken, konuya ilişkin açıklama yapan Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Profesör Mehmet Gökoğlu, doğanın kendi başına kaldığını söyledi.

    "DOĞA KENDİNE DÖNDÜ"

    Gökoğlu, “Biyolojik çeşitlilik açısından doğa kendisine döndü. Avlanmayan balıklar bile gelecek için birer üretici anaç oldu.” dedi.

    Koronavirüs tedbirleri Antalya'nın denizine yaradı VİDEO

    SUYUN BERRAKLIĞI KAMERAYA YANSIDI

    Koronavirüs salgını nedeniyle alınan tedbirler ve yapılan uyarıların ardından normal zamanda kalabalık olan sahil bantları bugünlerde boş kalırken, sudaki berraklık havadan da görüntülendi.

    Bu kapsamda turizm kenti Antalya’da da alınan önlemler nedeniyle Konyaaltı sahili ve falezler kısmı, ıssız kalmaya devam ediyor.

    SAHİL, KENDİNİ YENİLİYOR

    Yasaktan önce binlerce yerli ve yabancı turistin uğrak noktası haline gelen sahil, şimdilerde ise deniz trafiğinin, balıkçılık faaliyetlerinin ve insan aktivitesinin durdurulmasıyla kendini yeniliyor.

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