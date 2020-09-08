Koronavirüs vakalarında ülkelerin sıralaması değişti
Yeni verilere göre Hindistan, koronavirüs vakalarında Brezilya'yı geçerek dünyada en fazla vakaya sahip ikinci ülke oldu.
- AA
- 08.09.2020 - 07:49
Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve dünyaya yayılan koronavirüs 2. dalgayı yaşıyor.
Salgınında tespit edilen vaka sayısı, dünya genelinde 25 milyonu, ölü sayısı ise 842 bini aştı.
Korona verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, virüse yakalananların net sayısı 25 milyon 5 bin 518'e ulaştı.
VAKA SAYISINDA İLK 10 ÜLKE
Vakaların en fazla görüldüğü ABD'de 6 milyon 106 bin 686 kişi virüse yakalandı.
ABD'nin ardından en fazla vaka görülen ilk 10 ülke sırasıyla şu şekilde;
Brezilya (3 milyon 812 bin 605)
Hindistan (3 milyon 508 bin 95)
Rusya (985 bin 346)
Peru (629 bin 961)
Güney Afrika (620 bin 132)
Kolombiya (590 bin 520)
Meksika (585 bin 738)
İspanya (455 bin 621)
Şili (405 bin 972)
Arjantin (392 bin 9)