Haberler

İç Haber

Koronavirüs vakalarında ülkelerin sıralaması değişti

Koronavirüs vakalarında ülkelerin sıralaması değişti

Yeni verilere göre Hindistan, koronavirüs vakalarında Brezilya'yı geçerek dünyada en fazla vakaya sahip ikinci ülke oldu.