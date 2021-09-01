Kovid-19 testi pozitif çıkan kadın: Aşı olmadığım için gerçekten çok pişmanım

Bingöl'de aşılarını ihmal ettikten sonra koronavirüse yakalanan bir vatandaş, Aşı olmadığım için gerçekten çok pişmanım, hiçbir kadın bu halde olmak istemez, kesin aşı olun" dedi.

Türkiye'de koronavirüse karşı mücadele son sürat devam ederken, aşılama oranı en düşük iller arasında yer alan Bingöl'de aşı olmayan 38 haftalık gebe 27 yaşındaki Ebru Arslan, pişmanlığını dile getirdi.

Halsizlik, göğüs ağrısı ve aşırı öksürme şikayetinin ardından 29 Ağustos'ta ambulansla Bingöl Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'ne kaldırılan 2 çocuk annesi Arslan'ın Kovid-19 testi pozitif çıktı. Kovid-19 servisine alınan Arslan'ın, oksijen cihazına bağlı şekilde tedavisi sürüyor.

Ebru Arslan, 2 gün önce yaşadığı acılardan dolayı uyuyamadığını, bir anda yorgunluk hissettiğini ardından da öksürmeye başladığını söyledi.

"MUHAKKAK AŞI OLSUNLAR"

Kronik rahatsızlığının da bulunduğunu, 2 gündür çok hasta olduğunu ve göğüs ağrıları çektiğini belirten genç kadın, "Göğsümde ve ciğerlerimde bıçak yarası var gibi hissettim. Aşı olmadığım için gerçekten çok pişmanım. Bütün hamile kadınlara seslenmek istiyorum, 3 aydan sonra muhakkak aşılarını yaptırsınlar. Sakın kimse 'ben koronavirüse yakalanmam' gibi düşüncelere kapılmasın.

"HİÇBİR KADIN BU HALDE OLMAK İSTEMEZ"

Ben korktuğum için aşı olmadım. Aşı olsaydım koronavirüsü bu şekilde değil daha hafif atlatabilirdim. Hiçbir kadın bu halde olmak istemez. Doktorlar zaten öneriyor aşıyı, muhakkak herkes aşısını yaptırsın, özellikle de hamileler." dedi.

"GEBELERİN AŞI YAPTIRMASINI TAVSİYE EDİYORUZ"

İl Sağlık Müdürü Uzman Dr. Mehmet Emin Gündoğdu da yapılan çalışmalarda aşının gebelerde de yan etki bakımından sıkıntı oluşturmadığına işaret etti.

Gebelerin belli dönemlerde ve takipte olduğu uzman doktor görüşüyle aşısını yaptırabileceğini ifade eden Gündoğdu, "Maalesef aşısını yaptırmayan veya aşısı eksik olan gebelerde bu hastalığın daha ağır seyredeceği veya ölümle sonuçlanacağını görüyoruz. Gebelerin aşı yaptırmasını tavsiye ediyoruz." diye konuştu.

"BAZI HASTALARIMIZ BEBEKLERİNİ KAYBETTİ"

Kovid-19 servisinde görev yapan enfeksiyon hastalıkları uzmanı Dr. Azize Sezin Şeyhanoğlu ise, "Delta varyantının ortaya çıkmasıyla gebe hastalarda artış olduğuna işaret eden Şeyhanoğlu, "Artık gebeler ciddi solunum sıkıntısı, yüksek ateş, bulantı ve genel durum bozukluğu ve yaygın akciğer şikayetleriyle geliyor. Bu artışın ana sebebi ne yazık ki gebelerimizin aşı olmayışı. Bu hastalarımızın bazıları ne yazık ki bebeklerini kaybetti. Bazı gebelerimizi de Kovid-19 nedeniyle kaybettik. Kovid-19 artık hem bebeği hem de anneyi ciddi şekilde tehdit ediyor. Hastalandıktan sonra bunun keşkelerini çok fazla yaşıyorlar." ifadelerini kullandı.

Kovid-19 testi pozitif çıkan kadın: Aşı olmadığım için gerçekten çok pişmanım VİDEO