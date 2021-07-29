Köyceğiz ormanları da yanmaya başladı
- İHA
- 29.07.2021 - 17:44
- Güncelleme : 29.07.2021 - 18:02
Ardışık zamanlarla çıkan yangınları söndürmek için ekipler ve vatandaşlar seferber olurken Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, havanın çok sıcak ve nemin oldukça düşük olması nedeniyle herkesin duyarlı ve dikkatli olmasını istedi.
BODRUM'DAN SONRA KÖYCEĞİZ'DEN DE YANGIN HABERİ GELDİ
Öğlen saatlerinde Marmaris’te başlayan ve halen devam eden yangını söndürmek için ekipler seferber olurken, bir yangın da Bodrum’da çıktı. Bodrum’daki yangına müdahale edildiği sırada bir yangın haberinin de Köyceğiz’den gelmesi adeta akıllara durgunluk verdi.
DİDİM'DEKİ YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI
Öte yandan, Aydın’ın Didim ilçesinde de aynı saatlerde çıkan orman yangını ekiplerin ve Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi’nin müdahalesi ile kontrol altına alındı.
Yangınları söndürmek için ekiplerin çalışmaları devam ediyor.
Köyceğiz ormanları da yanmaya başladı VİDEO