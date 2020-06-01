Kronik rahatsızlığı olan 68 yaşındaki adam virüsü yendi

İzmit'te koronavirüse yakalanan adam, birçok kronik rahatsızlığı olmasına rağmen yoğun bakımda 50 gün süren mücadelesinin ardından sağlığına kavuştu.

İzmit'te yaşayan 68 yaşındaki Mustafa Memeşil; öksürük, nefes darlığı, iştahsızlık ve halsizlik şikayetiyle İzmit Devlet Hastanesi'ne giderek koronavirüs testi yaptırdı.

HASTALIKLARINA RAĞMEN PES ETMEDİ

Test sonucu pozitif çıkan Memeşil, İzmit Seka Devlet Hastanesi'ne sevk edilerek, 50 gün yoğun bakımda tedavi gördü.

Şeker, tansiyon, kalp ve kolestrol gibi kronik rahatsızlıkları bulunan Memeşil, tedavisinin ardından hastalığı yenerek, normal odaya alındı.

5 HAZİRAN'DA TABURCU OLACAK

Hastanedeki 14 günlük karantina süreci devam eden Memeşil, 5 Haziran'da taburcu edilerek evine dönecek. Mustafa Memeşil, koronavirüse yakalanan tüm hastalara şifa dileklerinde bulundu.

Memeşil, "Hepsine Allah şifa versin, tez zamanda sağlıklarına kavuştursun. Yoğun bakımdan çıkanlara Allah yardım etsin. Diğer tüm hastalara da Allah'tan şifa diliyorum." ifadelerini kullandı.

"YOĞUN BAKIMDAN ÇIKTIĞIM ANI HATIRLIYORUM"

Hastaneye girdiği günü hatırlamadığını belirten Memeşil, sözlerine şöyle devam etti

"Ama yoğun bakımdan çıktığım anı hatırlıyorum. Hemşire geldi ve 'Mustafa Amca hadi gidiyoruz' dedi, 'Nereye' diye sorduğumda normal servise çıkacağımızı söyledi. Çok sevindim. Hemşireye, 'Sen beni nasıl sevindirdiysen Allah da seni öyle sevindirsin' dedim."





"BU KADAR İYİ ÇIKABİLECEĞİNİ DÜŞÜNMÜYORDUK"

Mustafa Memeşil'in kızı Sümeyye Nur Memeşil, doktorların babasının ciğerlerindeki hasarı tedavi etmek için çok uğraştığını anlattı.

Memeşil, "Yoğun bakımdayken babamın durumunu sürekli soruyorduk. Doktorlar ise 'Her şeye hazırlıklı olun' diyordu. Biz babamın bu kadar iyi çıkabileceğini düşünmüyorduk. Babam çıktığında konuşuyordu. Şu an gayet iyi, biz de çok mutluyuz." diye konuştu.