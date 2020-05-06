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    Küçükçekmece'de 1.5 ton kaçak nargile tütünü ele geçirildi

    Polis ekiplerince bir imalathaneye düzenlenen operasyonda 1.5 ton kaçak nargile tütünü ele geçirilirken, bir şahıs gözaltına alındı.
    • DHA
    • 06.05.2020 - 15:13
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    Küçükçekmece'de 1.5 ton kaçak nargile tütünü ele geçirildi

    İstanbul'da Küçükçekmece'de bulunan bir imalathanede kaçak ve sağlıksız nargile tütünü yapıldığı ihbarı üzerine polis ekipleri harekete geçti.

    Ekipler adrese operasyon düzenledi.

    1.5 TON KAÇAK NARGİLE TÜTÜNÜ ELE GEÇİRİLDİ

    Düzenlenen operasyonda bir kişi gözaltına alındı.

    Yapılan aramada; piyasa değeri 500 bin lira olan 1.5 ton kaçak ve sağlıksız koşullarda nargile tütünü, 200 adet nargile etiketi, 3 adet elektronik terazi, 2 adet elektronik paketleme makinesi, 1 adet tütün kıyma makinesini, 1 adet metal ocağın yanı sıra, 5 adet tüp, 40 litre gliserin, 21 adet 30 litrelik boş bidon ele geçirildi.

    Küçükçekmece'de 1.5 ton kaçak nargile tütünü ele geçirildi

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