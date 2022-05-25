İstanbul Küçükçekmece'de 3 katlı evinin penceresinden park halindeki aracın üzerine düşen 2 yaşındaki Hediye Ç., yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Saat 17.30 sırlarında İstanbul'un Küçükçekmece ilçesi İnönü Mahallesi Beyazel Sokak'ta yaşanan olayda, 2 yaşındaki Hediye Ç, oturdukları 3. kattaki dairenin penceresinden düştü.

3'üncü kattan düşen minik çocuk yaralandı

Çocuk, ailesine ait park halindeki hafif ticari aracın üzerine düştükten sonra yuvarlanarak yola savruldu. Yaralı çocuk, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Vücudunda kırık ve ezilmeler olduğu belirtildi

DHA'nın haberine göre, vücudunun çeşitli yerlerinden kırık ve ezilmeler olduğu belirtilen çocuğun hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Küçükçekmece'de 2 yaşındaki çocuk 3'üncü kattan düştü VİDEO













