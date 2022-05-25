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    Küçükçekmece'de 2 yaşındaki çocuk 3'üncü kattan düştü

    İstanbul Küçükçekmece'de 3 katlı evinin penceresinden park halindeki aracın üzerine düşen 2 yaşındaki Hediye Ç., yaralanarak hastaneye kaldırıldı.
    • 25.05.2022 - 23:18
    • Güncelleme : 25.05.2022 - 23:26
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    Küçükçekmece'de 2 yaşındaki çocuk 3'üncü kattan düştü

    Saat 17.30 sırlarında İstanbul'un Küçükçekmece ilçesi İnönü Mahallesi Beyazel Sokak'ta yaşanan olayda, 2 yaşındaki Hediye Ç, oturdukları 3. kattaki dairenin penceresinden düştü.

    3'üncü kattan düşen minik çocuk yaralandı

    Çocuk, ailesine ait park halindeki hafif ticari aracın üzerine düştükten sonra yuvarlanarak yola savruldu. Yaralı çocuk, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

    Vücudunda kırık ve ezilmeler olduğu belirtildi

    DHA'nın haberine göre, vücudunun çeşitli yerlerinden kırık ve ezilmeler olduğu belirtilen çocuğun hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

    Küçükçekmece'de 2 yaşındaki çocuk 3'üncü kattan düştü VİDEO

    Küçükçekmece de 2 yaşındaki çocuk 3 üncü kattan düştü #1

    Küçükçekmece de 2 yaşındaki çocuk 3 üncü kattan düştü #2

    Küçükçekmece de 2 yaşındaki çocuk 3 üncü kattan düştü #3

    Küçükçekmece de 2 yaşındaki çocuk 3 üncü kattan düştü #4


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