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    Küçükçekmece'de sokak ortasında kadına şiddet kamerada

    Küçükçekmece'de Bülbül Sokak'ta aralarında tartışma çıkan erkek ve kadının görüntüleri kameraya takıldı. Görüntülerde erkeğin kadını tekme tokat dövdüğü görüldü.
    • 04.09.2022 - 01:33
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    Küçükçekmece'de sokak ortasında kadına şiddet kamerada

    Küçükçekmece Kanarya Mahallesi Bülbül Sokak’ta, bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla çektiği görüntülerde, sokak içinde kaldırımda oturan biri erkek iki kişinin aralarında tartıştığı, yaşanan tartışmada öfkelenen erkek şahsın kadına şiddet uyguladığı görülüyor.

    Kadın kendini korumaya çalıştı

    Tartışmanın büyümesiyle şahsın kaldırımda oturan kadına doğru yürüyüp iki eliyle tokat attığı ve kadının kendini korumaya çalıştığı görülürken bir süre daha sözlü olarak tartışma devam etti.

    Küçükçekmece'de sokak ortasında kadına şiddet kamerada - Video

    Küçükçekmece de sokak ortasında kadına şiddet kamerada #1

    Önce kafa attı ardından yumruk

    İHA'nın haberine göre, öfkesine bir türlü hakim olamayan şahıs ise önce kadına kafa attı ardından da kadının karnına ve sırt bölgesine defalarca yumruk attığı anlar görülüyor ve görüntü burada sona eriyor.

    Küçükçekmece de sokak ortasında kadına şiddet kamerada #2

    Küçükçekmece de sokak ortasında kadına şiddet kamerada #3


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