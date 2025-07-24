Kullananlar dikkat! Popüler oda kokusu yasaklandı, raflardan kalkıyor

Ticaret Bakanlığı, ürün güvenliği denetimleri kapsamında bir ürünün daha güvensiz olduğunu kamuoyuyla paylaştı.

Bakanlık, Yataş markasına ait bir oda kokusunun yapılan incelemeler sonucunda tüketici sağlığı açısından risk taşıdığına hükmetti.

Söz konusu ürünün satışı yasaklandı ve piyasadaki mevcut ürünlerin toplatılması kararlaştırıldı.

SEBEBİ AÇIKLANDI

Karar, Ticaret Bakanlığı'nın Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi (GÜBİS) üzerinden kamuoyuna duyuruldu.

Açıklamada, denetimler sırasında ürünün ambalajında yasal mevzuata aykırı durumlar tespit edildiği, bu nedenle ürünün hem yasal hem de sağlık açısından sakıncalı bulunduğu ifade edildi.