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Haber Merkezi

Bursa'nın Karacabey ilçesinde balıkçı Adem Yılmaz ile kurduğu dostluk hikayesi ile tanınan Yaren leylek, 14'üncü yılında da kilometrelerce mesafe kat edip Avrupa Leylek Köyleri Birliği üyesi Eskikaraağaç'taki yuvasına yerleşti.

Tekrar göl manzaralı yuvasına gelen Yaren'in iki yavrusu yumurtadan çıktı.

Yaban hayatı fotoğrafçısı Alper Tüydeş, Yaren'in yavrularının dünyaya geldiğini, "Henüz poz vermeseler de ilk yavrumuz yumurtadan çıkmış. Yayını izleyenlere kısa bir süre görünüp yine yuvanın içine saklanmış" sözleriyle sosyal medya hesabından paylaştı.

ESKİKARAĞAÇ, LEYLEKLERİN GÖÇ ROTASINDA

Türkiye'yi Avrupa Leylek Köyleri Birliği'nde temsil eden tek köy olan Karacabey ilçesindeki Eskikaraağaç Leylek Köyü her yıl göç döneminde on binlerce leyleğin geçtiği göç rotası üzerinde yer alıyor.

Köy, aynı zamanda yerleşik leyleklere de ev sahipliği yapıyor.

CANLI YAYINDA YUVASI İZLENEBİLİYOR

Yaren leylek ve Adem Yılmaz'ın hikayesi köyde turizm hareketliliğini de beraberinde getirdi.

Hikayeyi duyan ve leylekleri yakından görmek isteyen doğaseverler her yıl Eskikarağaç Leylek Köyü'nü ziyaret ediyor.

Karacabey Belediyesi, Yaren leylek ve eşinin bulunduğu yuvanın internet üzerinden 7 gün 24 saat canlı yayın ile izlenebilmesi amacıyla internet sitesini devreye aldı.

Böylelikle Yaren leylek, kendisini merakla bekleyenler tarafından takip edilebiliyor.