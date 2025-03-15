DHA

Baharın gelişiyle özdeşleştirilen Yaren Leylek, 2011 yılında Uluabat Gölü’nde kayığıyla balık tutarken kendisine tuttuğu balıkları ikram eden balıkçı Adem Yılmaz ile bağ kurdu.

Bu yıl da geleneği bozmayan "Yaren leylek", 14'üncü kez göçten döndü.

Yaren leyleğin bu dönüşü en fazla balıkçı Adem Yılmaz'ı sevindirdi.

"YAREN'İN GELECEĞİNDEN ÜMİDİM VARDI AMA YİNE DE TEDİRGİNLİK YAŞADIM"

Yaren leyleğin bu sene geç kaldığını söyleyen Yılmaz, şu ifadeleri kullandı:

Yaren'in geleceğinden ümidim vardı ama yine de tedirginlik yaşadım. Geç kaldı. Normalde bütün leyleklerden 1 hafta önce geliyordu ama bu sene tersi oldu. Onu gördüğüm an mutluluk hissettim. Yaren'e çok bağlıyım. Çocuklarım gibi. Güne onunla başlıyoruz. Karnını doyurduğum Yaren bir süre sonra yuvasına giderek yavrularını besliyor. Acıktığı zaman gelip tekneme konuyor. Avladığım balıkları ona veriyorum. Köyümüz, mart ayında gelip ağustosta geri dönen Yaren'i konuşuyor. Geç kaldığı zaman stres yapıyoruz. Bu yıl da bizi sevindirdi.

"BİR HAFTA GECİKMELİ GELDİ"

Karacabey Belediye Başkanı Fatih Karabatı ise şöyle konuştu:

14 yıldan bu yana Yaren'imiz her yıl oldukça bize heyecan yaratan maceralarla geliyordu. Bu sene mart ayının ilk haftasında bekliyorduk ancak bir hafta gecikmeli geldi. Bu sabah saatlerinde Adem Amca'nın teknesinde görüldü, teknesine binerek, 'Ben buradayım' dedi.

Eskikaraağaç'ın Yaren ile daha da güzelleştiğini söyleyen Karabatı, "Yaren, bizim için bir değer. Uluabat Gölü, Yaren ile değer kazandı. Onun bizimle olması hem yazın habercisi, hem de doğaseverler ve bu hikayeyi takip edenler tarafından anlamlı. Yaren leylek, dünyanın takip ettiği bir olay oldu. Biz de ağustos ayına kadar takip edeceğiz" dedi.