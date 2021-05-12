Kumarhane baskınlarından komik görüntüler
Koronavirüsle mücadele tedbirleri kapsamında tam kapanma süreci boyunca, yasak olmasına rağmen açılan kıraathanelerde kaçak kumar oynayanların kaçış anları kameralara yansıdı.
- İHA
- 12.05.2021 - 22:47
- Güncelleme : 12.05.2021 - 22:56
Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde pandemi nedeniyle yasak olmasına rağmen kumar oynatan işletmeler tespit edildi. Emniyet ekipleri, kaçak kumar oynatan işletmelere ve oynayanlara tek tek cezai işlem uyguluyor.
KAÇAK KUMAR OYNAYANLARIN KAÇIŞI KAMERADA
Kaçak kumarhanelere baskınlarda kameralara; Tezgah altına saklanan, bodrumdaki kömürlüğe saklanan, üzerine perde örtüp saklanan, camdan atlayarak kaçanlar yansıdı. Görüntülerde, ceza yememek için ekiplerden kaçanlar, nereye saklanacaklarını şaşırıyor.
Kumarhane baskınlarından komik görüntüler