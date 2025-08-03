Kuraklık ile suların çekilmesi, eski İzmir-Çeşme yolunu ortaya çıkardı

İzmir’de yaz aylarında artan su tüketimi ve azalan yağışlar, Çeşme’nin ana su kaynaklarından Alaçatı Kutlu Aktaş Barajı’ndaki su seviyesinin ciddi oranda düşmesine yol açtı.

Su seviyesindeki bu gerilemeyle birlikte, baraj yapımı öncesinde kullanılan eski İzmir-Çeşme kara yolu da yeniden gün yüzüne çıktı. Suların çekildiği alanda yürüyerek karşıya geçilebilen yol, dronla görüntülendi.

GEÇEN YIL YÜZDE 22'DEN YÜZDE 3'E

İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) verilerine göre, barajın doluluk oranı 1 Ağustos 2024 tarihinde yüzde 22,39 iken, bu yıl aynı tarihte yüzde 3,13’e kadar geriledi.

HER GÜN 10 SAATLİK SU KESİNTİSİ

İZSU tarafından yapılan açıklamada, barajdaki doluluk oranının yüzde 5’in altına düşmesi üzerine 25 Temmuz’dan bu yana her gece 23.00 ile 06.00 saatleri arasında zorunlu su kesintisine geçildiği belirtildi. Su kaynaklarındaki azalma nedeniyle, bu kesintinin 31 Temmuz itibarıyla 10 saate çıkarıldığı bildirildi.

Yaşanan su kesintileri nedeniyle ilçede evsel su depolarına olan talebin de gözle görülür şekilde arttığı ifade edildi.