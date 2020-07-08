Kurtulmuş: İnşallah Ayasofya 15 Temmuz'dan önce açılır

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Ayasofya ile ilgili açıklamada bulundu.

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş: "(15 Temmuz'da Ayasofya ibadete açılır mı) İnşallah daha önce açılır. Bana sorarsanız bugün açılsın.

Şu an yüksek yargıda olan bir iş. İnşallah yargı bu konuda müspet bir karar verir. Ayasofya'nın ibadete açılmasını bekliyoruz.

CUMHURBAŞKANLIĞI HÜKÜMET SİSTEMİ

Cumhurbaşkanlıgı sistemi başarıyla devam ediyor. Eksikleri noksanları varsa uygulamaya bakılırarak, uygulamalarda düzenlemeye gidilebilir.

ANKET SONUÇLARI

Biz de kamuoyunu her zaman takip ediyoruz. AK Parti, en yakın siyasi rakibiyle arasında neredeyse iki katı mesafe olacak kadar birinci partidir. Milletin büyük bir desteği söz konusudur. AK Parti'nin oy kaybı söz konusu değildir. Biz kendi dersimize çalışıyoruz.

2021 baharında ya da akışa göre kongremizi yaparız."



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