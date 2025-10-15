Kuruyan Burdur Gölü için yapılaşma uyarısı

Burdur Gölü, son yıllarda su seviyesinin hızla düşmesiyle gündemde. Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. Mahmut Mutlutürk, göl çevresinde yapılaşma konusuna dikkat çekti.

ÇEKİLEN ALANLARDA YAPILAŞMAYA DİKKAT

Mutlutürk, gölün çekildiği bölgelerde yerleşim olmaması gerektiğini belirterek, "Gölün çekildiği alanlardaki zeminler yapılaşma için uygun değil. Bu konuda dikkatli olmamız lazım." dedi. İklim krizinin etkisiyle su seviyelerinin düzensizliğine de vurgu yaptı.

FAY HATTI TEHLİKESİ: DEPREM RİSKİNE DİKKAT

Bölgedeki aktif Fethiye-Burdur Fay Zonu’na dikkat çeken Mutlutürk, olası bir depremde göl kenarındaki yapıların ayakta kalamayacağını belirtti:

Göl zeminleri deprem sırasında sıvılaşma ve oturmalar gibi mühendislik sorunlarına çok açık. Burdur’da deprem nerede olursa olsun göl kenarındaki binalar hasar görecektir.

DOĞAYA MÜDAHALE ETMEMEK GEREKİYOR

Mutlutürk, gölün doğa tarafından konulmuş bir alan olduğunu vurgulayarak, "Bugün göl suları çekiliyor ama belki yıllar sonra tekrar göle kavuşacağız. Bu süreçte göle karışmadan, kalan alanları koruyarak ilerlemeliyiz." dedi.