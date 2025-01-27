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İHA

Marmara Gölü, Manisa’nın Salihli, Gölmarmara ve Saruhanlı ilçesi sınırları içerisinde yer alan ve göçmen kuşların uğrak yeri halinde bulunuyor.

Ancak Marmara Gölü, ilerleyen süreç içerisinde tamamen kurudu.

HAZİNE ARAZİLERİ İŞGAL EDİLİYOR

Kuruyan göldeki Hazine arazilerini işgal eden şahıslar, hem çevre köylerdeki vatandaşları rahatsız ederken bölgedeki asayişi de tehdit ediyor.

Kuruyan gölü fırsat bilen bazı işgalcilerin de gölde izinsiz tarım faaliyetlerinde bulunmaya ve kaçak yapılar inşa etmeye başlaması üzerine Manisa İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler harekete geçti.

EKİPLER HAREKETE GEÇTİ

Kuruyan Marmara Gölü'ndeki işgalleri sonlandırmak için tavizsiz bir şekilde çalışma yürüten jandarma ekipleri, hem yaşanabilecek işgallerin önüne geçmek için devriye görevi hem de bozum faaliyeti yürütüyor.

Öte yandan jandarma ekiplerinin yürüttüğü çalışmalar, göl kenarındaki mahalle halkı tarafından da takdirle karşılandı.